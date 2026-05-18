حقق ريال مدريد فوزاً صعباً على مُضيفه إشبيلية بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس (الأحد) على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الـ37 من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

مبابي يصنع.. وفينيسيوس يُسجل

جاء هدف ريال مدريد عن طريق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء إلى يسار حارس إشبيلية، بعد تمريرة من كيليان مبابي.

وأوقف ريال مدريد صحوة إشبيلية، بعدما دخل اللقاء محققاً ثلاثة انتصارات متتالية، لكن الفريق الأندلسي ضمن بقاءه في الليغا، رغم الخسارة أمام الملكي.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 83 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا، متأخراً بـ11 نقطة عن برشلونة الذي حسم اللقب قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد إشبيلية عند 43 نقطة في المركز الـ13، بعد تلقيه الهزيمة الـ18 هذا الموسم.