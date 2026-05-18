أبقى الشباب المنافسة قائمة على مقعد الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة (3-2) في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب «إس تي سي أرينا» بالرياض، ضمن الجولة الـ28 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».



وسجل أهداف الشباب علي البليهي عند الدقيقة (54)، وهارون كامارا عند الدقيقة (59)، والبلجيكي يانيك كاراسكو عند الدقيقة (87)، فيما سجل للاتحاد حسام عوار عند الدقيقة (67)، ودانيلو بيريرا عند الدقيقة (90+9).



وأبقت النتيجة الصراع مستمراً حتى الجولة الأخيرة على مقعد الملحق المؤهل، إذ تجمد رصيد الاتحاد عند (55) نقطة في المركز الخامس، قبل مواجهته أمام القادسية على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، فيما يملك التعاون (53) نقطة في المركز السادس، قبل مواجهته الحزم على ملعب نادي الحزم في الرس في ختام منافسات الدوري.