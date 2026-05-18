واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم، مع تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، بعد تعرض محطة نووية في الإمارات لهجوم وتوقعات بأن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخيارات العسكرية المتاحة تجاه إيران.

أعلى مستوى



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.91 دولار بما يعادل 1.75% إلى 111.17 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ الخامس من مايو الماضي في وقت سابق من الجلسة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمربكي 107.62 دولار للبرميل، بارتفاع 2.20 دولار أو 2.09% وهو أعلى مستوى له منذ 30 أبريل الماضي.

زيادة المخاوف



وارتفع كلا الخامين بأكثر من 7% الأسبوع الماضي مع تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام يوقف تعرض السفن للهجمات والاستيلاء في مضيق هرمز. وانتهت محادثات الأسبوع الماضي بين ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ دون أي مؤشر من أكبر مستورد للنفط في العالم على عزمه الإسهام في تسوية النزاع.

وزادت المخاوف من تصاعد حدة الصراع بسبب هجمات بطائرات مسيرة استهدفت الإمارات وتصريحات حادة من الولايات المتحدة وإيران.