أعلن الممثل التجاري للولايات المتحدة جيميسون جرير أن الصين بدأت خطوات لتسهيل الواردات من واشنطن، مشيراً إلى أنه سيتم عرض خيارات على الرئيس دونالد ترمب لاتخاذ إجراءات بشأن بكين إذا خلصت التحقيقات الأمريكية إلى أن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية يؤثر على الصادرات الصينية.



مشكلة كبيرة



وأوضح جرير اليوم في مقابلة مع شبكة (سي بي إس) الأمريكية: «بالتأكيد سنعرض على الرئيس تلك الخيارات إذا أظهرت التحقيقات ما نتوقع أن تُظهره، وهو وجود مشكلة كبيرة في فائض الطاقة الإنتاجية في الصين ودول أخرى».



وأضاف جرير: «لا يمكنني استباق نتائج تلك التحقيقات» التي قد تمنح ترمب صلاحية اتخاذ إجراءات مثل فرض رسوم جمركية أو رسوم على الخدمات أو الحصص.



محور رئيسي



وكان ملف التجارة محوراً رئيسياً خلال القمة التي استضاف خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، رغم أن الجانبين لم يقدما سوى تفاصيل محدودة عن الاتفاقات، فيما قال ترمب إن الرسوم الجمركية لم تكن محل نقاش.



وأعاد ترمب ضبط استراتيجيته التجارية منذ أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية رسومه الجمركية العالمية في فبراير الماضي، متحولاً إلى إجراء مزيد من التحقيقات التقليدية بشأن الممارسات التجارية لدول أخرى، التي يمكن أن تفضي إلى إجراءات تشمل فرض رسوم جمركية.