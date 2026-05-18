خرج الفنان المصري حلمي عبدالباقي عن صمته، كاشفاً تفاصيل الأزمة المتعلقة بقرار شطبه من نقابة المهن الموسيقية في مصر، بعد إحالته إلى مجلس التأديب، معتبراً أن ما جرى يأتي ضمن ما وصفه بمحاولات استبعاده من النقابة بشكل متعمد.

تفاصيل الاتهام والقرار

ونشر عبدالباقي عبر حسابه على «فيسبوك» صورة من قرار الإحالة، موضحاً أن الاتهام المتداول هو المستند الأساسي الذي استندت إليه النقابة في اتخاذ قرار الشطب، مشيراً إلى أن واقعة ناصر صقر كانت معروفة داخل الوسط الفني منذ البداية.

ثقة في القضاء وتمسك بالموقف

وأكد الفنان أنه يثق في القضاء المصري، موضحاً أنه أنهى الإجراءات المطلوبة منه كافة وقدم ما يثبت حسن نيته، متسائلاً عن سبب إعادة فتح الملف بعد مرور عامين على الواقعة.

كما شدد على أن الاتهامات الموجهة إليه لا تمسّه شخصياً من وجهة نظره، مؤكداً تمسكه بحقوقه القانونية والمعنوية حتى تتضح الحقيقة كاملة أمام الجمهور.

جدل متصاعد

وتأتي تصريحات عبدالباقي في ظل تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انقسام في الآراء بين مؤيد لقرار النقابة ومعارض له، ما زاد من سخونة الجدل الدائر حول القضية.