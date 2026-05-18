أثار الممثل الصيني هو شيانغ موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في الصين، بعد تداول صورة من حفل زفافه ظهر فيها بملامح طفولية لدرجة دفع البعض للاعتقاد بأنه طفل في نحو الـ12 من عمره.

ووفق صحيفة «ساوث تشاينا بوست»، لم يتأثر شيانغ بالتعليقات الساخرة والتنمر الإلكتروني، مستنداً إلى تجربة شخصية طويلة مع نظرات المجتمع منذ طفولته.

وتعود حالته النادرة إلى ولادته في ظروف صحية صعبة نتيجة سوء تغذية تعرضت له والدته أثناء الحمل، ما أثر على نموه الجسدي لاحقاً. ورغم أن نموه توقف تقريباً عند سن التاسعة، احتفظ بملامح وصوت طفوليين حتى بعد بلوغه، الأمر الذي جعله عرضة دائماً لأسئلة تتعلق بسنّه وحياته الدراسية.

ورغم هذه التحديات، لم يتوقف هو شيانغ عن متابعة طموحه الفني، إذ دخل مجال التمثيل بدعم من عائلته، وبرز لأول مرة عام 2005 عندما أدى دور تلميذ في المرحلة الابتدائية ضمن مسلسل كوميدي ناجح، رغم أنه كان في الـ19 من عمره آنذاك.

ويقرّ الفنان الصيني بأن مظهره يحد من تنوع الأدوار التي يمكنه تقديمها، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أنه يسعى لاستثمار هذه الخصوصية لإثبات حضوره الفني، معتبراً النجاح في هذا الإطار الضيق إنجازاً بحد ذاته.