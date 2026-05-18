تحوّل نزاع عائلي قديم على قطعة أرض في ريف محافظة السليمانية، شمال العراق، إلى مواجهة مسلحة انتهت بمأساة إنسانية، بعدما فقد طفل حياته وأصيب والده بجروح خطيرة.

خلاف يتجدد

المواجهة اندلعت في قضاء دوكان بين عائلتين تربطهما صلة قرابة، إثر خلاف متراكم بين أبناء عمومة حول ملكية أرض، قبل أن يتطور الموقف إلى تبادل لإطلاق النار.

ضحية بريئة

الاشتباكات أسفرت عن إصابة طفل يبلغ من العمر سبعة أعوام برفقة والده. ورغم نقلهما إلى المستشفى، فإن الطفل فارق الحياة متأثراً بإصابته، بينما لا يزال والده في حالة حرجة.

تحرك أمني

قائمقام قضاء دوكان، سيروان سرحد، أوضح أن الأجهزة الأمنية تدخلت بعد الحادث مباشرة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم، فيما باشرت الشرطة فتح تحقيق لكشف ملابسات الواقعة.