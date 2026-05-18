جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهديداته وتحذيراته لإيران. وتوعد في منشور على منصته تروث سوشيال، اليوم (الإثنين)، بأن الضربات قد تأتي من كل حدب وصوب.

وأرفق منشوره بصورة أظهرت خريطة إيران، وضربات أمريكية توجه إليها عبر كل الجهات من الشمال والجنوب والشرق والغرب. وأعاد نشر صورة سابقة لغارات أمريكية تدمر زوارق إيرانية في البحر، ومدمرات تستهدف طائرات إيران.



وكان ترمب حذ أمس، من أن «الوقت ينفد بالنسبة لإيران، ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء». وأضاف «الوقت ثمين!».



جاء هذا التهديد الجديد، فيما واصلت باكستان ودول إقليمية بذل جهود دبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصاً عبر تبادل مقترحات للحل وردود عليها، رغم الجمود الحاصل في المحادثات، إذ اعتبر الجانب الإيراني أن واشنطن لم تقدم «أي تنازلات ملموسة» في ردها على مقترحات طهران، حسب ما نقلت وكالة فارس، أمس.



ولفتت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة طرحت خمس نقاط تطالب فيها خصوصاً بأن تحتفظ إيران بمنشأة نووية واحدة فقط وبأن تنقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى واشنطن.



وذكرت أن الإدارة الأمريكية رفضت الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج «حتى بنسبة 25%» أو دفع أي تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران خلال الحرب.



وفي إطار المساعي الباكستانية، التقى وزير الداخلية محسن نقوي أمس (الأحد)، في طهران رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف الذي قاد وفد بلاده في جولة المحادثات مع واشنطن الشهر الماضي.



ومنذ فشل الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية - الإيرانية في إسلام آباد مطلع أبريل، فرضت أمريكا في 13 أبريل الماضي حصاراً بحرياً خانقاً على الموانئ الإيرانية. فيما واصلت طهران شل الحركة إلى حد بعيد في مضيق هرمز الحيوي، الذي تمر عبره خمس شحنات النفط والغاز عالمياً، عبر تهديداتها لسفن الشحن التجارية.