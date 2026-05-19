أسدلت محكمة جنح أول أكتوبر الستار على أزمة الفنانة زينة مع المتهمين في واقعة إصابة طفليها داخل أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد، بعدما قضت بحبسهما لمدة 3 أشهر مع كفالة 20 ألف جنيه، وإلزامهما بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه.

مطاردة كلب وراء الواقعة

وجاء الحكم على خلفية اتهام المتهمين بالتسبب في إصابة طفلَي الفنانة إثر تعرضهما لحالة من الذعر عقب مطاردتهما بواسطة كلب داخل «الكمباوند»، ما أدى إلى سقوطهما وإصابتهما أثناء محاولة الهروب.

زينة: القضاء أعاد حقي

وعقب صدور الحكم، علّقت زينة عبر حسابها على «إنستغرام»، معبرة عن سعادتها بالحكم، ومؤكدة أن القضاء المصري أنصفها وأعاد حقها وحق طفليها بعد شهور من النزاع القضائي.

وقالت الفنانة إنها تعرضت خلال الفترة الماضية لهجوم واسع وتشكيك في روايتها، إلى جانب اتهامات وصفتها بغير الصحيحة، رغم أنها الطرف المتضرر من الواقعة.

تفاصيل القضية

وتعود بداية القضية إلى بلاغ تقدمت به الفنانة ضد نجل رجل أعمال ومالك الكلب، متهمة إياهما بالتسبب في إصابة طفليها «زين الدين» و«عزالدين» داخل ملعب بأحد الكمباوندات السكنية في الشيخ زايد.

وأظهرت التحريات الأمنية وتفريغ كاميرات المراقبة عدم صحة البلاغات المقدمة ضد الفنانة، ليتم حفظها لعدم كفاية الأدلة، فيما أُحيل المتهمان إلى المحكمة بتهمة التسبب في إصابة الطفلين نتيجة الإهمال.