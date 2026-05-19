هل ترتدين الـ «فليب فلوب» في إطلالاتكِ اليومية؟

شهد موسم ربيع وصيف 2026 عودة لافتة لحذاء الـ«فليب فلوب» (Flip Flops) إلى واجهة الموضة العالمية، متجاوزاً إطاره التقليدي المرتبط بالشواطئ والوجهات الصيفية ليتحول إلى قطعة أساسية في الإطلالات اليومية الراقية. وسلط تقرير لشبكة "فوغ" الضوء على هذا التحول، مستعرضاً كيف نجحت دور الأزياء الفاخرة في إعادة ابتكار هذا التصميم بلمسات عصرية مفعمة بالفخامة.

وقد تزينت منصات العرض بتصاميم جمعت بين البساطة والرقي، واعتمد المصممون على الجلود الناعمة، والكعوب المنخفضة، مع دمج الألوان الحيادية والدرجات الصيفية الجريئة. هذا الحضور القوي سرعان ما انعكس على إطلالات النجمات وأيقونات الموضة، اللواتي اعتمدنه كرمز للأناقة المريحة والعفوية.

وتأتي هذه الصيحة لتؤكد التوجه الحالي لصناعة الأزياء نحو دمج العملية بالفخامة، مكرسةً مفهوماً جديداً للموضة يقوم على البساطة الراقية والراحة دون المساومة على الأناقة.