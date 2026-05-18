تنظر محكمة أسرة قصر النيل، غداً (الثلاثاء)، في النزاع القضائي بين الفنان المصري بيومي فؤاد وطليقته، وقررت المحكمة تأجيل 4 دعاوى مقامة ضده تتعلق بنفقة طفلهما ونفقة المدرسة والمسكن والحضانة.

رفض الإنفاق

وأكدت طليقة بيومي فؤاد رفضه الإنفاق على طفليهما ما دفعها إلى رفع 4 قضايا ضده أمام محكمة الأسرة.

وقالت في تصريحات إعلامية أمس (الأحد)، حصلت أخيراً على حكم بالولاية التعليمية للطفل، مشيرة إلى توليها وحدها كافة مصروفات ابنها خلال الفترة الماضية.

الحل الودي

وأوضحت بأن كل المحاولات لحل المشكلة ودياً باءت بالفشل، ما اضطرها في النهاية لرفع القضايا الأربع بنفقة المدرسة والمسكن والحضانة للطفل، لافتة إلى أن محاولات التسوية الودية استمرت لفترة، إلا أن فؤاد أكد عدم قدرته على سداد الالتزامات المطلوبة، ما دفعها للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوق الطفل القانونية.

الولاية التعليمية

وتعد «الولاية التعليمية» من القضايا الشائعة أمام محاكم الأسرة في مصر، إذ تلجأ بعض الأمهات للحصول عليها في حال وجود خلافات مع الأب بشأن المصروفات الدراسية أو إجراءات التعليم الخاصة بالأبناء، بما يمنح الوالدة حق اتخاذ القرارات التعليمية للطفل قانونياً.

نشاط مكثف

وتأتي هذه الأزمة القضائية في وقت يواصل فيه فؤاد نشاطه الفني المكثف في السينما والدراما خلال السنوات الأخيرة، إذ يعتبر من أكثر الفنانين حضوراً في الأعمال الكوميدية والاجتماعية.

أما آخر أعماله فهو مسلسل «الفرنساوي» الذي يعرض حالياً على إحدى المنصات وحقق نجاحاً ملحوظاً. والعمل من بطولة كل من عمرو يوسف، وجمال سليمان، وسوسن بدر، وسامي الشيخ وبيومي فؤاد.