تراجعت معظم مؤشرات الأسهم العالمية، اليوم، مع ارتفاع أسعار النفط، عقب تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإيران من أن الوقت ينفد في ظل تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن إنهاء الحرب بشكل دائم.



وفي سوق النفط، ارتفعت الأسعار بعد منشور للرئيس ترمب على منصة تواصل اجتماعي، قال فيه إن «الوقت ينفد» أمام إيران. وارتفع سعر خام برنت بنسبة 1.9% إلى 111.31 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 70 دولاراً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.3% إلى 107.83 دولار للبرميل.



أسهم أمريكا



وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، كما تراجعت الأسواق في اليابان وكوريا الجنوبية عن مستوياتها القياسية التي سجلتها في الأسبوع الماضي.



وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني في التداولات الأوروبية المبكرة بنسبة 0.1% ليصل إلى 10.205.31 نقطة، فيما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.9% ليصل إلى 7.883.42 نقطة، كما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.1% ليصل إلى 23.925.82 نقطة.



وفي آسيا، تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1% ليصل إلى 60.815.95 نقطة، إذ قادت أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا التراجع بعد وصول المؤشر في الأسبوع الماضي إلى أكثر من 63 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه.



أعلى مستوى



وارتفع العائد على سندات الخزانة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2.8%، وهو أعلى مستوى منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات التضخم نتيجة زيادة أسعار الطاقة، مقارنة بـ2.55% في الأسبوع الماضي.



وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3% ليصل إلى 7.516.04 نقطة بعد تراجعه في بداية التعاملات، بينما تراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.1% ليصل إلى 25.675.18 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1% ليصل إلى 4.131.53 نقطة.



وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 1.5% ليصل إلى 8.505.30 نقطة، فيما تراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.7%، وارتفع مؤشر سينسيكس الهندي بنسبة تقل عن 0.1%.



سوق السندات



وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.63% مقابل 4.47% يوم الخميس الماضي، متجاوزاً مستوياته قبل اندلاع الحرب.



أما في أسواق العملات، فقد ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى 159.02 ين مقابل 158.62 ين، كما صعد اليورو إلى 1.1626 دولار مقابل 1.1622 دولار.