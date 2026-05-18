أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» بأن التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين بريطانيا ودول الخليج بات قريباً، بعد مفاوضات استمرت منذ عام 2022.



اتفاق مبدئي



وذكرت الصحيفة أن الجانبين قد يعلنان خلال أيام التوصل إلى اتفاق مبدئي، في وقت يُتوقّع فيه وصول الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إلى لندن هذا الأسبوع لاستكمال المشاورات النهائية.



وأكد مسؤول بريطاني أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة، بينما أوضحت الحكومة البريطانية أن الاتفاق يمثّل أولوية استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع منطقة الخليج.



حجم التبادل التجاري



وبحسب التقديرات الحكومية البريطانية، يمكن للاتفاق أن يضيف ما بين 1.6 مليار إلى 3.1 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى الاقتصاد البريطاني.



ويبلغ حجم التبادل التجاري الحالي بين بريطانيا ودول مجلس التعاون أكثر من 53 مليار دولار سنوياً.



وكان مجلس التعاون الخليجي قد وقع اتفاقيات تجارة حرة مع باكستان وكوريا الجنوبية فيما يجري مفاوضات مع دول عدة لتوقيع اتفاقيات مماثلة منها ماليزيا وتركيا والهند.