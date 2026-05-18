أسفرت غارات جوية أمريكية متجددة عن سقوط مزيد من المتشددين في شمال نيجيريا، بعد يوم من عملية مشتركة مع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، أودت بحياة قيادي بارز في تنظيم «داعش» الإرهابي، بحسب ما أوردت وكالة «بلومبيرغ».



وقالت قيادة الدفاع النيجيرية في بيان اليوم (الإثنين): «إن عدة غارات نُفذت وأسفرت عن القضاء على أكثر من 20 مقاتلاً من تنظيم داعش/ولاية غرب أفريقيا». وكانت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) قد أعلنت العملية في منشور سابق على منصة «إكس».



وذكرت الوكالة أن الهجمات الأخيرة تعكس تزايد انخراط الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب داخل نيجيريا، أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان. واتهمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقاتلي تنظيم «داعش» باستهداف المسيحيين.



وأطلقت القوات الأمريكية والنيجيرية، السبت الماضي، عملية مشتركة أدت إلى اغتيال «أبو بلال المنوكي»، الذي وُصف بأنه الرجل الثاني في تنظيم «داعش» على مستوى العالم، فيما أكد ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال» أنه «أكثر الإرهابيين نشاطاً في العالم».



وفي ديسمبر 2025 نفذت الولايات المتحدة ضربة ضد أهداف لتنظيم «داعش» في نيجيريا بالتعاون مع حكومة الرئيس بولا تينوبو. وأرسلت واشنطن لاحقاً مدربين عسكريين متخصصين إلى نيجيريا مع تصاعد أعمال العنف.



وتضم نيجيريا نحو 230 مليون نسمة، ينقسمون تقريباً بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، وشهدت البلاد أعمال عنف عرقية ودينية مرتبطة بالتنافس على الموارد.



وتُعزى أعمال التمرد بدرجة كبيرة إلى جماعات متشددة، بينها «بوكو حرام»، وفصائل مرتبطة بتنظيم «داعش» في شمال البلاد.