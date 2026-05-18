حلّ الفنان محمد رمضان ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب في حلقة خاصة من برنامج الحكاية مساء الأحد، في ظهور أثار تفاعلًا واسعًا، خصوصا أنه جاء بعد سنوات من الخلافات والتصريحات المتبادلة بين الطرفين.

وشهد اللقاء حديثًا مطولًا من محمد رمضان عن مسيرته الفنية، وفيلم أسد، إلى جانب تصريحاته المثيرة بشأن أجره الفني، والتي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقال رمضان خلال الحوار، إن أعلى أجر حصل عليه في مشواره بلغ 45 مليون جنيه، وذلك منذ 10 سنوات، موضحًا أن ذلك جاء بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل الأسطورة، مؤكدًا أن حديثه السابق عن كونه «الأعلى أجرًا» لم يكن بدافع التفاخر، بل استنادًا إلى نجاحات حققها بالفعل على أرض الواقع.

وأضاف الفنان المصري: «لما قلت إني الأعلى أجر كنت عامل الأسطورة وكان محقق نجاح كبير»، مشيرًا إلى أن النجومية تُقاس بحجم التأثير والنجاح الجماهيري وليس بالأرقام فقط.

وخلال اللقاء، كشف محمد رمضان أيضًا أن ابتعاده عن الدراما خلال السنوات الثلاث الماضية كان قرارًا شخصيًا، نافيًا ما تردد حول منعه أو استبعاده من الأعمال الدرامية، مؤكدًا أنه فضّل التركيز على السينما والتحضير لفيلم «أسد».

كما تحدث عن رؤيته للفن، موضحًا أنه يرفض تصنيف الفنان في نوعية واحدة من الأدوار، قائلاً إن المنافس الحقيقي بالنسبة له هو الفنان القادر على تقديم جميع الألوان الفنية، سواء الأكشن أو الكوميديا أو الدراما.

ونفى محمد رمضان، ما أثير عن دفعه أموالا للممثلين للعمل معه، قائلًا: «عمري ما دفعت فلوس لمطرب علشان يغني معايا وفي البداية أنا طلبت أغني مع مطربين وطلبوا مني فلوس ودلوقتي هما اللي عايزين يشتغلوا معايا والأغاني فلوسها أكتر من التمثيل».

واستعاد محمد رمضان ذكريات بداياته الصعبة، موضحًا أن أول سيارة امتلكها كانت «128 مستعملة»، وتعرض لموقف طريف بعدما تعطلت به السيارة واضطر لدفعها بنفسه من لوكيشن تصوير في أبو رواش.

وكشف محمد رمضان، عن أنه بصدد تأسيس جمعية خيرية لخدمة كل المصريين وغيرهم، مؤكدًا أنه يعتبر الناس شركاء في نجاحه.

ولم تخلِ الحلقة من الأجواء المرحة، إذ مازحه عمرو أديب بشأن الحكم القضائي السابق بينهما، قائلاً: «عليك 300 ألف جنيه ليا»، في إشارة إلى القضية التي جمعت الطرفين قبل سنوات، بينما رد رمضان بالضحك وسط أجواء عكست انتهاء الخلاف بينهما.

وتأتي الحلقة بالتزامن مع طرح فيلم «أسد»، الذي يمثل عودة محمد رمضان إلى السينما بعد غياب، ويشارك في بطولته عدد من النجوم بينهم ماجد الكدواني وأحمد داش، ومن إخراج محمد دياب.