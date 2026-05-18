حققت الفنانة الكولومبية شاكيرا انتصارًا قضائيًا في إسبانيا، بعدما قضت إحدى المحاكم ببراءتها من قضية التهرب الضريبي، ووجهت بإعادة مبالغ مالية ضخمة إليها بعدما سددتها خلال النزاع القانوني.

استرداد الأموال

وبحسب وثيقة قضائية، نقلتها اليوم (الإثنين) وكالة «أسوشيتد برس»، برأت المحكمة شاكيرا من تهمة التهرب الضريبي التي فرضتها عليها مصلحة الضرائب الإسبانية في2021.

ووجهت المحكمة وزارة الخزانة الإسبانية بإعادة أكثر من 55 مليون يورو (نحو 64 مليون دولار) إلى شاكيرا، وهي قيمة الغرامات التي سبق ودفعتها، إضافة إلى الفوائد المستحقة عليها، ما يمثل انتصارًا قانونيًا للفنانة ينهي الأزمة.

وأوضح القرار أن هذه المبالغ تم تحصيلها بصورة غير صحيحة، ما استوجب إعادتها إلى شاكيرا عقب صدور الحكم النهائي لصالحها.

تفاصيل النزاع

ويأتي هذا التطور بعد سنوات من الجدل القانوني بين شاكيرا والجهات الضريبية في إسبانيا، إذ ركز النزاع على عام 2011، الذي لم تتمكن فيه السلطات من إثبات إقامتها داخل البلاد وفق المعايير الضريبية المعتمدة.

أعمال فنية

وعلى الصعيد الفني، تعاونت الفنانة الكولومبية شاكيرا مع نجم الأفروبيتس النيجيري Burna Boy في أغنية «Dai Dai»، التي تم اختيارها لتكون الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026.

وجاء العمل ضمن مشروع موسيقي عالمي يمزج بين الإيقاعات اللاتينية وأسلوب الأفروبيتس، ما أثار تفاعلًا واسعًا وحماسًا كبيرًا بين جمهور الموسيقى حول العالم.