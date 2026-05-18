كشف الفنان المصري أحمد العوضي تفاصيل مشاريعه الفنية الجديدة، مشيراً إلى استعداده لعملين دراميين خلال الفترة القادمة، أحدهما مخصص لرمضان القادم، والآخر مسلسل «الأستاذ»، الذي يجمعه مجددًا بالفنانة المصرية الشابة يارا السكري بعد النجاحات السابقة بينهما.

توقف «الأستاذ»

وأكد العوضي لـ«عكاظ» أن ما تردد بشأن توقف مسلسل «الأستاذ» لا صحة له، مشيراً إلى أن التحضيرات مستمرة بشكل طبيعي، لافتاً إلى أن موعد عرض العمل سيتحدد وفق الخطة الإنتاجية سواء قبل رمضان القادم أو بعده.

شائعات الارتباط

كما تطرق إلى الشائعات المرتبطة بحياته الشخصية، قائلاً: «سأعلن بنفسي عن أي خطوة رسمية تخص الزواج»، مشيراً إلى سعيه للاستقرار وتكوين أسرة في المستقبل.

تأجيل «شمشون ودليلة»

وعن خروج فيلم «شمشون ودليلة» من موسم عيد الأضحى، أوضح العوضي أن فريق العمل انتهى أخيرًا من التصوير، بينما لا تزال مراحل المونتاج والتجهيزات الدعائية مستمرة، ما حال دون جاهزية الفيلم للعرض في الموعد المحدد.

آخر الأعمال الدرامية

ونافس العوضي في رمضان الماضي من خلال مسلسل «علي كلاي»، الذي شاركه فيه كل من: يارا السكري، درة، محمد ثروت، طارق الدسوقي، انتصار، صفوة، رحمة محسن، مروة الأزلي، عصام السقا، محمود البزاوي، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.