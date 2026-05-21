تصدّرت الفنانة أصالة نصري وزوجها الشاعر والملحن فائق حسن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن وقوع الطلاق بينهما، وسط حالة واسعة من الجدل بين المتابعين.

الشائعات جاءت بعد ملاحظات من المتابعين حول غياب الثنائي عن الظهور المشترك أخيراً، إلى جانب انتشار أخبار غير مؤكدة عبر بعض المنصات الفنية، إلا أن الطرفين لم يصدرا حتى الآن بياناً رسمياً إعلامياً أو عبر الحسابات الشخصية يؤكد أو ينفي تلك الأنباء.

ولا يزال حساب أصالة على «إنستغرام» محتفظاً بصور تجمعها بزوجها، ما دفع كثيرين للتشكيك في صحة الأخبار المتداولة، خصوصاً أنها ليست المرة الأول التي تطارد فيها شائعات الانفصال الثنائي الفني، والفنانة أصالة بشكل أكبر، وهي التي ردّت في مناسبات سابقة على شائعات مشابهة، وأكدت في أكثر من تصريح أن علاقتها بزوجها قائمة على التفاهم والاحترام، ووصفت الأخبار المتداولة حينها بأنها «شائعات لا أساس لها».