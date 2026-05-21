في مشهد يعكس التفاعل الكبير مع الأحداث الرياضية السعودية، أعلنت أمانة منطقة حائل عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» عن تخصيص شاشات الحدائق لنقل مباريات الجولة الأخيرة والحاسمة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وسط أجواء جماهيرية منتظرة يعيش من خلالها عشاق الكرة السعودية لحظات الحسم والتتويج.



ونشرت الأمانة تغريدة جاء فيها: «يمكنكم متابعة مباريات حسم دوري روشن عبر شاشات حدائقنا المجهزة لأجلكم، عيشوا أجواء الحماس وتشجيع فريقكم في تجربة جماهيرية مميزة»، في خطوة تهدف إلى خلق أجواء تفاعلية للجماهير في مختلف مواقع الحدائق العامة بالمنطقة.



كما واصلت أمانة منطقة حائل مبادرتها المميزة «الجبال المضيئة»، التي أصبحت مرتبطة بالمناسبات الرياضية الكبرى، وكشفت الأمانة أن جبال حائل ستتلون بلون الفريق المتوج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين مع نهاية الجولة الأخيرة، إذ سيكون اللون الأصفر في حال تتويج النصر، بينما سيتحول إلى اللون الأزرق في حال تحقيق الهلال للقب الدوري هذا الموسم.



وقالت الأمانة عبر تغريدة أخرى: «في الجولة الأخيرة من دوري روشن وش تتوقعون تكون ألوان الجبال المضيئة في حائل؟»، في رسالة أثارت تفاعلاً واسعاً بين الجماهير الرياضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع اشتعال المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة.



وتُعرف أمانة منطقة حائل خلال السنوات الأخيرة بمواكبتها المستمرة للأحداث الرياضية الكبرى، سواء على مستوى المنتخب السعودي أو الأندية السعودية، عبر العديد من المبادرات الجماهيرية والفعاليات المصاحبة التي لاقت إشادة واسعة من المتابعين.



الجدير بالذكر أن أمانة منطقة حائل احتفلت أخيراً بتتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما قامت بإضاءة الجبال باللون الأخضر، ضمن سلسلة من المبادرات التي تؤكد اهتمام الأمانة بالحراك الرياضي ومشاركة الجماهير مختلف المناسبات الوطنية والرياضية.