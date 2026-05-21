أشاد رئيس نادي النصر السابق سعود السويلم بالموسم الذي يقدمه الفريق الأول لكرة القدم، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، عبّر فيها عن فخره بما يقدمه «العالمي» هذا الموسم، وثقته بقدرة الفريق على إنهاء المشوار بالتتويج وتحقيق الذهب.



وأكد السويلم في تغريدته أن النصر ظهر منذ بداية الموسم بصورة استثنائية ومستويات تليق بتاريخ النادي الكبير، مشيراً إلى أن الفريق يقترب من ختام موسمه بالمنافسة على أهم البطولات، وسط طموحات جماهيرية كبيرة بتحقيق اللقب وإسعاد المدرج النصراوي.



وقال السويلم: «بدأ النصر موسمه بصورة استثنائية ومستويات تليق بتاريخه، ويختتم غداً موسمه على أهم البطولات بالتتويج بالذهب -بإذن الله-، ومهما قدمنا من دعم، فلن نوفي هذا الكيان العظيم حقه وحق جماهيره»، في رسالة حملت الكثير من الدعم والتحفيز للاعبين والجماهير قبل المواجهة المرتقبة.



كما قدّم رئيس النصر السابق شكره لجميع من عمل واجتهد داخل النادي خلال الموسم الحالي، سواء من الإدارة أو اللاعبين أو الجماهير، مؤكداً أن العمل الجماعي والدعم المستمر كانا من أبرز أسباب ظهور الفريق بهذه الصورة المميزة هذا الموسم.



وخصّ السويلم بالشكر الداعم النصراوي إبراهيم المهيدب، مشيداً بدعمه المتواصل ووقفته الدائمة مع النادي، وقال: «وأخص بالشكر أخي الغالي الوفي إبراهيم المهيدب على دعمه الدائم للكيان العظيم»، وهي الرسالة التي لاقت تفاعلاً واسعاً بين جماهير النصر عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وشهدت تغريدة السويلم انتشاراً كبيراً بين الجماهير النصراوية، خصوصاً أن اسمه ارتبط بأحد أبرز الفترات التاريخية للنادي خلال السنوات الأخيرة، بعد النجاحات التي حققها الفريق في فترة رئاسته.



الجدير بالذكر أن سعود السويلم قاد نادي النصر لتحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019، وهو الموسم الذي أُطلق عليه مسمى «الدوري الاستثنائي»، وقدم الفريق آنذاك مستويات كبيرة ونتائج مميزة.