تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية إلى الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، إذ يحتدم الصراع بين النصر والهلال على لقب البطولة في واحدة من أكثر النهايات إثارة خلال السنوات الأخيرة.

يدخل النصر الجولة الختامية متصدراً جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، حين يستضيف ضمك على ملعب «الأول بارك» بالرياض الساعة 9:00 مساءً، بينما يحل الوصيف الهلال، صاحب الـ81 نقطة، ضيفاً على الفيحاء في المجمعة الساعة 9:00 مساءً، ويترقب أي تعثر نصراوي قد يمنحه اللقب.

ورغم الفارق النقطي البسيط، فإن الضغوط تبدو أكبر على النصر، الذي يسعى لتفادي خسارة لقبين كبيرين خلال أسبوع واحد، بعد سقوطه أمام غامبا أوساكا الياباني بهدف دون رد في نهائي دوري أبطال آسيا، إضافة إلى رغبة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في إنهاء موسمه بأول لقب محلي منذ انضمامه إلى الفريق. وتبدو مواجهة ضمك أكثر تعقيداً مما تشير إليه الحسابات النظرية، فالفريق الضيف يقاتل من أجل البقاء، إذ يحتل المركز الـ15 بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط، ما يمنح اللقاء طابعاً تنافسياً مرتفعاً.

في المقابل، يتمسّك الهلال بحظوظه حتى اللحظة الأخيرة، إذ يحتاج إلى الفوز على الفيحاء مع تعثر النصر بالتعادل أو الخسارة، مستفيداً من أفضلية المواجهات المباشرة بين الفريقين هذا الموسم.

ويدخل الهلال المواجهة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على نيوم بهدفين دون رد في الجولة الماضية، ويعوّل مدربه الإيطالي إنزاغي على خبرة فريقه وقدرته على التعامل مع الضغوط في الأمتار الأخيرة من السباق.