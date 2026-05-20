باشرت الأجهزة الأمنية في محافظة كركوك العراقية، أمس (الثلاثاء)، تحقيقات موسعة للكشف عن ملابسات وفاة غامضة لشابة عُثر على جثتها غريقة داخل مسبح منزل عائلتها في حي «العمل الشعبي» شرقي المحافظة.

وبحسب مصدر أمني فإن الضحية، البالغة من العمر 24 عاماً، فارقت الحياة في ظروف تحيط بها الشكوك، مؤكداً أن التحريات الأولية لشرطة الأدلة الجنائية قادت إلى توجيه اتهام مباشر بالقتل لشقيق الشابة، بعد رصد مؤشرات وشواهد في مسرح الحادثة تدحض فرضية الغرق العارض.

التحقيقات مستمرة

وتواصل الجهات القضائية والأمنية استجواب المشتبه به وجمع القرائن لتثبيت الواقعة وتحديد الدوافع، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حال ثبوت تورطه رسمياً في تصفية شقيقته.

يُذكر أن محافظة كركوك نفسها كانت قد اهتزت قبل أيام قليلة على وقع جريمة أسرية مروعة، بعدما أقدم شاب على إنهاء حياة شقيقته الثلاثينية بـ37 طعنة نافذة إثر خلافات عائلية؛ ما يسلط الضوء مجدداً على تصاعد حدة العنف الداخلي وتأثير السلاح المنفلت في تصفية النزاعات العائلية.