تتجه شركة «أبل» إلى تعزيز حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي عبر التركيز على الخصوصية، من خلال استعدادها لإطلاق تطبيق مستقل للمساعد الشخصي «سيري»، ضمن نظام التشغيل المرتقب IOS 27.

وبحسب تقارير تقنية، فإن التطبيق الجديد سيقدّم مزايا متقدمة تتيح للمستخدمين التحكم الكامل في بياناتهم ومحادثاتهم، من بينها إمكانية حذف المحادثات تلقائياً بعد مدة زمنية يحددها المستخدم، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الخصوصية وتقليل الاعتماد على تخزين البيانات لفترات طويلة.

وسيتمكن المستخدمون من اختيار مدة الاحتفاظ بالمحادثات، بدءاً من 30 يوماً وحتى 12 شهراً، أو الاحتفاظ بها دون تحديد مدة زمنية، عبر إعدادات مخصّصة داخل التطبيق الجديد، وهي ميزة تشبه ما توفره «أبل» حالياً في تطبيق «الرسائل» داخل أنظمتها.

وتسعى «أبل»، من خلال هذه الخطوة، إلى ترسيخ الخصوصية بوصفها أحد أبرز عناصر إستراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي، في وقت تعتمد شركات منافسة بصورة كبيرة على جمع بيانات المستخدمين وسجل المحادثات لتطوير وتحسين أداء روبوتات الدردشة والمساعدات الذكية.