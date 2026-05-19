استدعى مدافع النادي الأهلي «وروجر إيبانيز»، وزميله لاعب وسط الاتحاد«فابينيو» إلى قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2026 ، التي تنطلق الشهر القادم،حيث تواجه منتخبات المغرب وهايتي وسكوتلاندا في المجموعة الثالثة.



واختار المدرب الإيطالي قائمة والتي ضمت الحراس أليسون، إيديرسون وإيفرتون الذي حل بديلاً عن بينتو، وأليكس ساندرو، بريمر، دانيلو، دوغلاس سانتوس، غابرييل، إيبانيز، ليو بيريرا، ماركينيوس وويسلي في الدفاع.



واستدعى كارلو برونو غيمارايش وكاسيميرو ودانيلو وفابينيو ولوكاس باكيتا في خط الوسط، بينما ضم الهجوم إندريك، غابرييل مارتينيلي، إيغور تياغو، لويز هينريكي، ماتيوس كونيا، نيمار، رافينيا، رايان وفينيسيوس جونيور.