أعلن مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي القائمة النهائية لمنتخب «السيليساو» التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

استدعاء نيمار وثنائي روشن

وشهدت القائمة عودة نجم سانتوس نيمار إلى منتخب البرازيل بعد غياب طويل، إلى جانب استدعاء مدافع الأهلي روجر إيبانيز ولاعب وسط الاتحاد فابينيو، فيما استُبعد حارس النصر بينتو.

قائمة البرازيل لكأس العالم

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) - إيدرسون (فنربخشة) - ويفرتون (غريميو).

خط الدفاع: أليكس ساندرو (فلامنغو) - بريمير (يوفنتوس) - دانيلو (فلامنغو) - دوغلاس سانتوس (زينيت) - غابرييل (أرسنال) - روجر إيبانيز (الأهلي) - ليو بيريرا (فلامنغو) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - ويسلي (روما).

الوسط: برونو غيمارايش (نيوكاسل يونايتد) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - دانيلو (بوتافوغو) - فابينيو (الاتحاد) - لوكاس باكيتا (فلامنغو).

الهجوم: إندريك (ليون) - غابرييل مارتينيلي (أرسنال) - إيغور تياغو (برنتفورد) - لويس هنريكي (زينيت) - ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد) - نيمار (سانتوس) - رافينيا (برشلونة) - رايان (بورنموث) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

مجموعة البرازيل

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات المغرب وهايتي وأسكتلندا.