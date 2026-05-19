ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للغاز الطبيعي بنحو طفيف، لتسجل أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع.



وجاء الارتفاع بدفعة من تنبؤ هيئات الأرصاد بأن يكون الطقس أكثر دفئاً من المتوقع خلال الأسبوعين القادمين، إضافة إلى انخفاض الإنتاج خلال الأسابيع القليلة الماضية.

أعلى مستوى



وارتفعت العقود الآجلة للغاز تسليم يونيو القادم في بورصة نيويورك التجارية 3.9 سنت أو 1.3% لتصل إلى 2.999 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية؛ ما يؤدي إلى اتجاه العقد إلى تحقيق أعلى مستوى عند الإغلاق منذ 27 مارس لليوم الثاني على التوالي.



وقالت مجموعة بورصات لندن إن متوسط إنتاج الغاز في البر الرئيسي للولايات المتحدة، ويتكون من 48 ولاية، انخفض إلى 109.5 مليار قدم مكعبة يومياً منذ بداية مايو الجاري، من 109.8 مليار في أبريل الماضي، ومن أعلى مستوى شهري قياسي بلغ 110.6 مليار في ديسمبر 2025.



ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يظل الطقس أكثر دفئاً عموماً عن المعدل الطبيعي حتى الثاني من يونيو القادم.