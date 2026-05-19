تُلاحق الشرطة التركية، مدعومة بالمروحيات وفرق الأمن المكثفة، مسلحاً شنّ هجوماً دموياً، الإثنين، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة، في محيط مدينة مرسين جنوبي البلاد.

وبدأت فصول الواقعة – التي صنفتها وسائل إعلام محلية بـ «جريمة جنائية» – داخل أحد المطاعم؛ حيث فتح المشتبه به النار بشكل عشوائي، مما أدى إلى مقتل مالك المطعم وأحد الموظفين فوراً، وإصابة عدد من الزبائن. وخلال محاولته الفرار من الموقع، واصل المسلح إطلاق رصاصه العشوائي ليردي رجلين آخرين قتيلين في الشارع.

وعلى الإثر، فرضت قوات الأمن طوقاً مشدداً في المنطقة، ونُقل المصابون الثمانية إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، بينما انطلقت عملية تمشيط واسعة النطاق تشترك فيها آليات برية وغطاء جوي لضبط الجاني الفار، بحسب ما أوردته وكالتا «دي اتش ايه» و«آي اتش ايه» الإخباريتان.