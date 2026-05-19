خبراء يكشفون آليات استعادة كثافة الحواجب طبيعياً وطرق العناية بها

أكد خبراء العناية بالبشرة أن الحصول على حواجب ممتلئة وكثيفة بشكل طبيعي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة الرعاية اليومية وتعديل السلوكيات الروتينية الخاطئة التي تعيق نمو الشعر.

ويأتي في مقدمة التوصيات الطبية التوقف عن الإفراط في إزالة شعر الحواجب، لإتاحة الفرصة لدورة النمو الطبيعية لاستعادة كفاءتها. كما يُحذر الخبراء من استخدام المستحضرات القاسية أو المبالغة في تقشير المنطقة المحيطة بالحاجب، تفادياً لحدوث التهابات موضعية قد تؤدي إلى إضعاف البصيلات.

على الصعيد الغذائي، تلعب العناصر الحيوية مثل البروتينات، والزنك، والحديد، إضافة إلى فيتامينات B وD، دوراً محورياً في تحسين صحة بصلة الشعر وتحفيز نموها. ولتعزيز هذه النتائج، يُنصح بدمج السيرومات المتخصصة التي تحتوي على الببتيدات والبانثينول في الروتين اليومي، إلى جانب الزيوت الطبيعية الداعمة كزيت الخروع واللوز الحلو وفيتامين E.

وفي سياق متصل، تظل خيارات التجميل المؤقتة بديلاً فعالاً وسريعاً لمنح الحواجب مظهراً كثيفاً دون الحاجة إلى إجراءات دائمة.