صدر أمر سامٍ كريم بتعيين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء المهندس خالد عبدالعزيز الفالح وزيراً مختصاً وفق نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بما يترتب عليه توليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة.



ورفع الفالح شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على هذه الثقة الكريمة، مؤكداً عزمه العمل مع قيادات القطاع المحاسبي على تطوير المهنة وتعظيم أثرها في الاقتصاد الوطني، لتكون أحد روافد النمو وممكناته، وداعماً رئيسياً لتعزيز الثقة والشفافية في القطاع المالي وبيئة الأعمال.



وخلال زيارته لمقر الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، اطّلع الفالح على عرض تعريفي حول أدوار الهيئة التنظيمية والمهنية، ومسارات عملها في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، ورفع جودة الأداء المهني، وتعزيز موثوقية القوائم والتقارير المالية، إضافة إلى جهودها في تنمية الكفاءات الوطنية،



كما التقى قيادات الهيئة، وأكد أهمية البناء على المكتسبات المتحققة، وتسريع مسارات التطوير المهني والتنظيمي، وتعزيز دور الهيئة في رفع موثوقية التقارير المالية، ودعم جودة الممارسة المهنية، وتمكين الكفاءات الوطنية بما يسهم في تعزيز مكانة المهنة وأثرها في الاقتصاد الوطني.