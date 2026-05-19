بات قائد فريق الشباب يانيك كاراسكو على بعد مساهمة تهديفية واحدة فقط من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم المهاجم الدولي السابق ناصر الشمراني كأكثر لاعبي الشباب مساهمة بالأهداف خلال موسم واحد في تاريخ الدوري السعودي.



وقدم النجم كاراسكو موسماً استثنائياً بقميص الشباب، بعدما سجل 25 هدفاً وصنع 9 أهداف خلال 39 مباراة في مختلف البطولات، بإجمالي 34 مساهمة تهديفية، شملت دوري روشن السعودي، ودوري أبطال الخليج، وكأس خادم الحرمين الشريفين.



ويملك البلجيكي كاراسكو ثاني أعلى حصيلة مساهمات تهديفية للاعب شبابي في موسم واحد بالدوري السعودي، خلف ناصر الشمراني الذي سجل 27 مساهمة تهديفية في موسم 2012، إذ يحتاج كاراسكو إلى مساهمة واحدة لمعادلة الرقم التاريخي، ومساهمتين للانفراد به.



ومنذ انضمامه إلى الشباب، شارك اللاعب كاراسكو في 84 مباراة، أحرز خلالها 37 هدفاً وقدم 22 تمريرة حاسمة، ليصل إلى 59 مساهمة تهديفية بقميص «الليوث».