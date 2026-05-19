يستعد لاعب نادي مكة لذوي الهمم في لعبة البوتشيا عبدالعزيز الزهراني لخوض غمار منافسات بطولة العالم للبوتشيا، التي ستقام في كازاخستان في الأول من يونيو القادم إلى 9 من الشهر ذاته.

ويعقد الاتحاد السعودي للبوتشيا آمالاً عريضة في تحقيق الزهراني الميدالية الذهبية؛ لأنه يمتلك كافة المقومات والإمكانات الفنية التي تساعده على ذلك.

وسبق للزهراني أن حقق ميداليتين ذهبيتين في المشاركات الآسيوية، الأولى كانت في بطولة آسيا تحت 21 سنة، التي أقيمت في الإمارات عام 2025، والثانية في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة، التي أقيمت في عمان مطلع عام 2026 الحالي.

من جانبه، أكد لـ«عكاظ» اللاعب عبدالعزيز الزهراني سعادته بالمشاركة في البطولة العالمية للعبة البوتشيا، وقال: «هدفي الأساسي المنافسة على تحقيق الميدالية الذهبية لأنني أمتلك كافة الإمكانات التي تؤهلني لذلك، ولدي طموح كبير وخبرة من تجارب سابقة ستقودني لتحقيق الميدالية الذهبية».

من جهتها، قالت مدربة البوتشيا بنادي مكة أمل الزهراني: «وُضعت للاعب عبدالعزيز الزهراني خطة إعداد للبطولة العالمية في لعبة البوتشيا منذ شهرين بصالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة، وقد تم تجهيزه بالشكل المطلوب، وهو لاعب لديه دقة عالية في فهم وتنفيذ التعليمات الفنية والتقيد بها أثناء المنافسات المحلية، وسجله حافل بالإنجازات المحلية والخارجية، كما أن لديه شغفاً لتحقيق أية بطولة آسيوية أو حتى عالمية لأن إمكاناته الفنية تسمح بذلك».

وأوضحت الزهراني أن اللاعب عبدالعزيز سيغادر غدا (الأربعاء)، إلى مدينة الرياض من أجل الدخول في معسكر إعدادي قبل انطلاقة البطولة العالمية للبوتشيا.

وقدمت الزهراني الشكر لمدير صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة سلطان العبود، إذ أكدت أنه كان متجاوباً معهم في اختيار أوقات مناسبة وبشكل يومي لإجراء تمارين مكثفة للاعب، متمنية أن يعود عبدالعزيز للوطن بالميدالية بالذهبية.