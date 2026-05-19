استقبل محافظ الدرعية الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه، اليوم، رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي الوليد بن خالد البلطان، وعدداً من أعضاء المجلس.

ورحّب محافظ الدرعية بالجميع، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، ودعم مجالات التعاون بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث الفرص الاستثمارية للشركات البرتغالية في محافظة الدرعية، بما يسهم في تعزيز التنمية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة.

من جانبه، أعرب البلطان عن شكره وتقديره لمحافظ الدرعية على الاستقبال والاهتمام، مؤكداً حرص المجلس على دعم مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز الشراكات بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.