حسم المخرج المصري رامي إمام الأنباء المتداولة بشأن وجود خلافات مع شقيقه الفنان محمد إمام حول ظهور والدهما، «زعيم» الكوميديا العربية عادل إمام، مؤكداً أن كل ما يُشاع لا أساس له من الصحة، وأن الأسرة احتفلت أخيراً بعيد ميلاده في أجواء عائلية مبهجة وهادئة.

وفي تصريح خاص لـ«عكاظ»، عبّر رامي عن امتنانه الشديد لفيض المشاعر الذي يغمر به الجمهور والده، قائلاً إن هذا الحب لا يُقدّر بثمن، وهو نتاج عشرة طويلة ومحبة متبادلة بنيت على مدى عقود، متمنياً دوام هذه النعمة.

العودة إلى السينما والدراما

وعلى الصعيد الفني، كشف رامي إمام عن تحضيراته لفيلم سينمائي جديد ذي طابع كوميدي، يجمع الفنان الشاب أحمد عبدالوهاب والفنانة جيهان الشماشرجي، ومن المقرر طرحه في دور العرض أواخر العام الجاري.

كما أشار إلى أنه يدرس حالياً نصاً تلفزيونياً جديداً للعودة به إلى الشاشة الفضية من بوابة الدراما خارج الموسم الرمضاني، رغبة منه في تقديم تجربة بصرية مختلفة تعيده إلى جمهور الشاشة الصغيرة بقوة.

محطة للذكرى

يُذكر أن آخر عمل جمع المخرج رامي إمام بوالده «الزعيم» كان مسلسل «فلانتينو» في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من الراحلة دلال عبدالعزيز، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، للكاتب أيمن بهجت قمر.