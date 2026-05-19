أيدت محكمة النقض المصرية اليوم (الثلاثاء)، الحكم الصادر بحق المخرج المصري عمر زهران، بحبسه عاماً مع الشغل، بعد رفض الطعن المقدم منه في القضية المتهم فيها بالاستيلاء على مشغولات ذهبية ومجوهرات تخص الفنانة السعودية التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج المصري خالد يوسف.

حكم نهائي

وبصدور القرار من محكمة النقض، أصبح الحكم نهائياً وباتاً، باعتبارها أعلى جهة قضائية مختصة بنظر الطعون.

رفض الطعن

وكان عمر زهران قد تقدم بطعن على حكم حبسه مطالباً بإلغائه، إلا أن المحكمة قررت رفض الطعن وتأييد العقوبة الصادرة بحقه في القضية المتعلقة بالاستيلاء على مشغولات ومجوهرات مملوكة لشاليمار شربتلي.

تخفيف الحكم في «الاستئناف»

كما نظرت محكمة جنح مستأنف الجيزة القضية رقم 7439 لسنة 2024، وقررت تخفيف الحكم الصادر بحق المخرج عمر زهران من الحبس عامين إلى عام واحد مع الشغل، مع إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 40 ألف جنيه لصالح الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.

إخلاء سبيل بعد نصف المدة

وكان عمر زهران قد أنهى سابقاً فترة احتجازه بعد صدور قرار بإخلاء سبيله، عقب قضائه نصف مدة العقوبة وفقاً للإفراج الشرطي، ونقل من محبسه بالقاهرة إلى قسم شرطة الدقي لاستكمال الإجراءات القانونية والفحص الجنائي، قبل الانتهاء من أوراق خروجه ومغادرته القسم بشكل رسمي.