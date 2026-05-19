حسم المطرب اللبناني راغب علامة الجدل المثار مؤخرًا حول نجله لؤي، بعد تداول مقطع فيديو مفبرك بتقنيات الذكاء الاصطناعي، زعم تبرؤه منه بسبب شائعات تتعلق بتحوله جنسيًا.

رسالة دعم لابنيه

واستغل راغب علامة عيد ميلاد نجله، موجهًا رسالة واضحة لجمهوره، من خلال منشور عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستغرام»، حيث نشر صورة تجمعه بابنيه خالد ولؤي، وعبر عن فخره بهما قائلًا: «أحبكما كثيرًا وفخور بنجاحكما وشخصيتكما المميزة، استمروا في التألق دائمًا».

راغب علامة ونجله لؤي

احتفال بعيد الميلاد

كما استعاد الفنان اللبناني ذكرى قديمة مع ابنه خالد، بنشر صورة من طفولته، أرفقها برسالة تهنئة مؤثرة بمناسبة عيد ميلاده، متمنيًا له ولشقيقه لؤي دوام النجاح والسعادة والصحة.

فيديو يثير الجدل

وخلال الساعات الماضية، انتشر عبر مواقع التواصل فيديو مفبرك نسب لراغب علامة، ادعى خلاله تبرؤه من ابنه لؤي بسبب شائعة متداولة متعلقة بتحوله الجنسي، قبل أن يخرج الفنان بشكل غير مباشر لينفي صحة تلك المزاعم، مؤكدًا تمسكه بعلاقته القوية بابنيه.