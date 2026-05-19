أقيمت اليوم (الثلاثاء) قرعة التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالقاهرة.

ومن المقرر أن تقام النسخة القادمة من بطولة أمم أفريقيا في كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027.

مجموعات أمم أفريقيا 2027

المجموعة الأولى: المغرب، الغابون، النيجر، ليسوتو

المجموعة الثانية: مصر، أنغولا، مالاوي، جنوب السودان

المجموعة الثالثة: ساحل العاج، غانا، غامبيا، الصومال

المجموعة الرابعة: جنوب أفريقيا، غينيا، كينيا، إريتريا

المجموعة الخامسة: الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، سيراليون، زيمبابوي

المجموعة السادسة: بوركينا فاسو، بنين، موريتانيا، جمهورية أفريقيا الوسطى

المجموعة السابعة: الكاميرون، جزر القمر، ناميبيا، الكونغو

المجموعة الثامنة: تونس، أوغندا، ليبيا، بوتسوانا

المجموعة التاسعة: الجزائر، زامبيا، توغو، بوروندي

المجموعة العاشرة: السنغال، موزمبيق، السودان، إثيوبيا

المجموعة الحادية عشرة: مالي، الرأس الأخضر، رواندا، ليبيريا

المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا، مدغشقر، تنزانيا، غينيا بيساو

نظام التأهل

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، فيما يتأهل منتخب إضافي من المجموعات التي تضم إحدى الدول المضيفة للمشاركة في البطولة.

مواعيد التصفيات

وستُقام التصفيات على ثلاث فترات، من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، ومن 9 إلى 17 نوفمبر من هذا العام، ثم من 22 إلى 30 مارس من العام القادم.