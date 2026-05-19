أعلن مدرب منتخب البرتغال روبرتو مارتينيز القائمة النهائية التي ستخوض بطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

ثلاثي روشن على رأس القائمة

وشهدت قائمة البرتغال تواجد ثلاثة لاعبين من دوري روشن السعودي، وهم ثنائي النصر كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، إلى جانب لاعب الهلال روبن نيفيز، كما تواجد لاعب الهلال المعار إلى برشلونة جواو كانسيلو.

رقم قياسي لـ«رونالدو»

وسيشارك رونالدو في بطولة كأس العالم للمرة السادسة، وهو رقم قياسي للمهاجم البالغ من العمر 41 عاماً، والذي يحمل أيضاً الرقم القياسي للرجال في عدد المباريات الدولية (226) والأهداف (143).

قائمة البرتغال لكأس العالم 2026

حراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون)، روي سيلفا (سبورتنغ لشبونة)؛ ريكاردو فيليو (جنتشلر بيرليجي أنقرة)

خط الدفاع: ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد)؛ ماتيوس نونيز (مانشستر سيتي)، نيلسون سيميدو (فنربخشة)، جواو كانسيلو (برشلونة)، ⁠نونو ​مينديز (باريس سان جيرمان)، جونسالو إيناسيو (سبورتنغ لشبونة)، ريناتو فيجا (فياريال)؛روبن دياز (مانشستر سيتي)؛ توماس ​أراوجو (بنفيكا)

الوسط: روبن نيفيز (الهلال)، سامويل كوستا (مايوركا)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)؛

الهجوم: جواو فيلكس (النصر)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتنج لشبونة)، ​فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، رافائيل ليو (ميلان)، جونسالو جيديس (ريال سوسيداد)، جونسالو راموس (باريس سان جيرمان)؛ كريستيانو رونالدو (النصر).