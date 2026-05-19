فاجأت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان، محكمة فرنسية بطلب تعويض مالي رمزي في واقعة السطو المسلح الذي تعرضت له بباريس في 2016.

يورو واحد

وبحسب تقارير إعلامية، جاء الطلب عبر محاميتها ليونور هينيريك، التي أوضحت أن كارداشيان تجاوزت جانباً كبيراً من الأزمة النفسية المرتبطة بالحادثة، واختارت الاكتفاء بالتعويض الرمزي بقدر يورو واحد تجاه 4 من أفراد العصابة المتهمة بسرقة مجوهراتها، التي تجاوزت قيمتها 10 ملايين دولار.

قبول الاعتذار

وشهدت الجلسات تقديم رسالة من كارداشيان إلى زعيم العصابة، عمر آيت خداش، أكدت خلالها قبولها اعتذاره، مشيرة إلى أن الواقعة تركت تأثيراً كبيراً في حياتها رغم مرور السنوات.

أحكام مخففة

وأصدر القضاء الفرنسي أحكاماً مخففة بحق المتهمين؛ بسبب أوضاعهم الصحية وتقدمهم في السن، وأصدرت حكماً بالسجن على زعيم العصابة لمدة 8 سنوات، مع وقف تنفيذ جزء من العقوبة، دون إعادتهم إلى السجن مرة أخرى.

وفي القضية ذاتها، طالبت مصففة شعر كارداشيان، سيمون بريتر، بتعويض رمزي مماثل، بينما تقدم موظف استقبال الفندق عبدالرحمن واتيكي بطلب تعويض مالي كبير بعد معاناته من اضطرابات نفسية عقب الحادثة، إلى جانب مطالبة الفندق بتعويض عن الأضرار التي لحقت بسمعته.

ولا تزال غالبية المجوهرات المسروقة مفقودة حتى الآن، ومن بينها خاتم ألماسي قُدمت لكارداشيان من زوجها السابق كانييه ويست، وتُقدّر قيمته بملايين الدولارات.

ومن المنتظر أن تُصدر المحكمة الفرنسية حكمها النهائي بشأن التعويضات المدنية في سبتمبر المقبل.