أعاد الفنان أحمد العوضي الجدل حول طبيعة علاقته بالفنانة يارا السكري، بعد تصريحات حديثة تحدث خلالها عن استمرار التعاون الفني بينهما، وسط تزايد الشائعات التي تتناول ارتباطهما وزواجهما خلال الفترة الماضية.

وأكد العوضي، في تصريحات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن هناك مشاريع فنية جديدة ستجمعه بيارا السكري خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن التفاهم الفني بينهما مستمر، الأمر الذي لفت انتباه الجمهور وأعاد التكهنات حول علاقتهما إلى الواجهة.

وفي تعليقه على الأنباء المتداولة بشأن زواجهما، أوضح العوضي، أن أي خطوة رسمية سيتم الإعلان عنها بشكل واضح وفي الوقت المناسب، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، مكتفيًا بالتأكيد على احترامه للجمهور وحرصه على توضيح الأمور في توقيتها المناسب. ويحظى الثنائي باهتمام واسع من المتابعين، خصوصًا بعد ظهورهما المتكرر معًا في مناسبات مختلفة، إلى جانب تداول صور ومقاطع تجمعهما، ما ساهم في تصدّر اسميهما منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع الحديث عن تعاون فني مرتقب بينهما في مسلسل «الأستاذ».