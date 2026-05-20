سطر الطالب علي ياسين الأهدل، بالصف الثالث الثانوي في مدرسة ثانوية موسى بن نصير بمحافظة أبي عريش، التابعة لإدارة تعليم جازان، إنجازاً سعودياً دولياً جديداً، بتحقيقه الميدالية الفضية والمركز الثاني على مستوى العالم في مجال الهندسة الحيوية بمعرض «آيتكس 2026» المقام في ماليزيا.



ويأتي هذا الفوز ليتوج مسيرة التميز لطلاب المملكة، ويضيف منجزاً وطنياً فريداً إلى سجل إنجازات إدارة تعليم جازان في المحافل العلمية العالمية بدعم وتوجيه من مدير تعليم جازان ملهي بن حسن عقدي، وجهود مدير «ثانوية موسى بن نصير» فواز إبراهيم معوض، ورئيس قسم الحاسب والهندسة بالمدرسة المعلم نايف أبو شرحة، إلى جانب الهيئة التعليمية بالمدرسة، ورعاية واهتمام أسرة الطالب، الذين تضافرت جهودهم لصناعة هذا التميز العالمي.