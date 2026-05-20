تنظر محكمة أسرة قصر النيل، الأحد القادم، في القضايا التي أقامتها طليقة الفنان المصري بيومي فؤاد للمطالبة بحقوق طفلهما المادية والتعليمية، بعد فشل كل المساعي والحلول الودّية التي أُجريت بين الطرفين في الكواليس طوال الأسابيع الماضية.

تحريات موسعة

وكلفت المحكمة الجهات المعنية للبدء فوراً في إجراء تحريات موسعة للوقوف على حجم دخل وممتلكات فؤاد الحقيقية، لبدء النظر في 4 دعاوى أقامتها طليقة بيومي خاصة بنفقة المدرسة، والمسكن، وأجر الحضانة للطفل.

حق الولاية

وكشفت طليقة بيومي فؤاد كواليس المعركة القضائية، معلنةً حصولها أخيراً، على حكم قضائي يمنحها حق الولاية التعليمية بشكل رسمي.

وأوضحت في بيان لها، أنها وجدت نفسها مُجبرة، خلال الأشهر الماضية، على تحمّل كل التكاليف المالية ومصروفات الطفل بمفردها، بسبب تعذّر الوصول إلى نقطة التقاء أو تسوية مادية منصفة مع طليقها قبل تصعيد النزاع والذهاب إلى ساحات القضاء.

محاولات للتسوية

وأضافت: لجأت إلى القضاء بعد سلسلة طويلة من محاولات التسوية غير الرسمية، إلا أن تذرّع بيومي فؤاد بعدم قدرته المالية على سداد الالتزامات والوفاء بالنفقات المطلوبة منه لرعاية ابنه، جعل المحاكم الملاذ الأخير لضمان حقوق الصغير القانونية.

وأكدت أن الفريق القانوني الموكّل عنها بادر بالتواصل مع الطرف الآخر أكثر من مرة بهدف إيجاد صيغة تفاهم تحمي خصوصية الأسرة، وتُنهي الخلاف بعيداً عن الإعلام، لكن تلك المبادرات اصطدمت بالرفض التام وعدم الاستجابة.