أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكماً بسجن الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، في القضية التي أقامتها الفنانة هالة صدقي واتهمت من خلالها شربتلي بالسب والقذف.

سجن وغرامة

وقضت المحكمة بسجن شربتلي حضورياً وشريكتها سماح السعيد غيابياً لمدة شهر لكل منهما مع الشغل، وإلزام كل منهما بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، وتغريمهما 10 آلاف جنيه، وإلزامهما بدفع 50 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح الفنانة هالة صدقي.

سب وقذف

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدّم به المستشار شريف حافظ، محامي هالة صدقي، إلى النائب العام، اتّهم فيه المدعى عليهما بتوجيه عبارات سبّ وقذف إلى موكلته خلال ظهور إحداهما في «بودكاست» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفق حافظ البلاغ بذاكرة خارجية «فلاش ميموري» ومستندات قال إنها تثبت صحة الاتّهامات، ليتم قيد البلاغ برقم 82667 عرائض مكتب النائب العام، قبل إحالته إلى نيابة شمال الجيزة الكلية لمباشرة التحقيقات.

فحص ونفي

وخلال التحقيقات وجهت النيابة بفحص الحلقة محل الواقعة من خلال مباحث جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات، وانتهى التقرير الفني إلى أن الحساب الذي نُشرت عبره الحلقة موثّق بالعلامة الزرقاء ويعود إلى شاليمار شربتلي، فيما تبين أن المتهمة الثانية أعادت نشر المحتوى عبر حسابها الشخصي.

كما استمعت النيابة إلى أقوال هالة صدقي، بينما أنكر دفاع شاليمار شربتلي الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكداً أن موكلته لم تتعمّد الإساءة إلى الفنانة.

سجن زهران

وحصلت شربتلي أمس (الثلاثاء)، على حكم من محكمة النقض بسجن المخرج المصري عمر زهران عاماً مع الشغل، بعد رفض الطعن المقدم منه في القضية المتهم فيها بالاستيلاء على مشغولات ذهبية ومجوهرات تخص زوجة المخرج المصري خالد يوسف.

وبصدور القرار من محكمة النقض، أصبح الحكم نهائياً وباتاً، باعتبارها أعلى جهة قضائية مختصة بنظر الطعون.

المخرج عمر زهران.