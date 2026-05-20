بين أروقة قاعات المحاكم العسكرية وضجيج استوديوهات التسجيل المغلقة، يعيش الفنان اللبناني فضل شاكر واحدة من أكثر لحظات حياته حساسية وإثارة على الإطلاق، بعدما تحولت الساعات القليلة المقبلة إلى سباق مصيري يحبس الأنفاس، قد ينتهي إما بإعلان عودته الكبرى إلى عالم الحرية والمسارح، أو باستمرار سنوات المطاردة والأزمات خلف الجدران.

«الجمعة الحاسمة».. فك لغز الملفات العسكرية

الفنان اللبناني الذي غاب واختفى لسنوات طويلة خلف عناوين القضايا الساخنة والاتهامات الثقيلة، بات على موعد وشيك مع جلسة قضائية توصف داخل الأوساط اللبنانية بـ«الجمعة الحاسمة». هذه الجلسة تحديداً هي التي من المتوقع أن تقرر وبشكل نهائي مصير مذكرات التوقيف الصادرة بحقه في بقية الملفات العسكرية العالقة.

لكن المفاجأة المدوية التي فجرتها مصادر مقربة من النجم اللبناني، هي أن فضل شاكر لم يكن ينتظر حكم القدر بصمت، بل أنهى بالفعل تسجيل نحو 20 أغنية جديدة دفعة واحدة، في إشارة واضحة وتحدٍّ صريح بأنه يستعد لقص شريط العودة فور الحصول على الضوء الأخضر من القضاء اللبناني.

واختار فضل شاكر أغنية تحمل اسم «قمري» لتكون بوابة عبوره الرسمية الأولى نحو الجمهور، بينما يعكف فريقه الفني حالياً على رسم ملامح خطة وُصفت بأنها «عودة القرن»، التي تستهدف إعادة النجم المعتزل والمطارد إلى صدارة المشهد الغنائي العربي بعد سنوات من الغياب القسري.

تفاؤل حذر.. هل أُغلقت ملفات الإرهاب؟

ورغم أجواء التفاؤل الحذر التي يعيشها الفنان، إلا أن الطريق ليس مفروشاً بالورود، إذ تقف خلف هذا المشهد ملفات بالغة التعقيد والخطورة لم تُغلق فصولها بالكامل بعد، وتتعلق باتهامات سابقة مرتبطة بالإرهاب وتبييض الأموال. وهي القضايا التي لا تزال تُلقي بظلالها الرمادية على مستقبله، على الرغم من أحكام البراءة الوفيرة التي حصل عليها أخيراً في عدد من الملفات المدنية.

وتؤكد المصادر أن فضل شاكر يرى أحكام البراءة الأخيرة بمثابة «أول اختراق حقيقي» وجاد في جدار الأزمة الطويلة التي حاصرته لسنوات وعزلته عن العالم وعن جمهوره وعشاق صوته.

ومع اقتراب يوم الجمعة الموعود، ينقسم الشارع العربي مجدداً، بين ملايين يرون أن «ملك الرومانسية» يستحق فرصة ثانية طالما برأه القضاء، وبين من يرى ضرورة الحسم التام في الملفات الأمنية. لكن الأمر المؤكد، أن هذه الجمعة لن تمر كأي يوم عادي، بل ستكون الحد الفاصل الذي يحدد ما إذا كان فضل شاكر سيعود للأضواء من بوابة «قمري».. أم سيبقى عالقاً في الفصل الأكثر تعقيداً من حياته.