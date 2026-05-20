حصلت الفنانة الأمريكية جادا بينكيت سميث على حكم قضائي يمنحها مبلغاً مالياً كتعويض عن أتعاب المحاماة في معركتها القانونية ضد بلال سلام، الصديق السابق لزوجها النجم ويل سميث، وذلك إثر دعوى قضائية تتعلق بتهديدات مزعومة.

تقليص النفقات

وألزم قاضي المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجلوس بلال سلام بدفع مبلغ 32,836 دولارا لصالح جادا لتقليص نفقاتها القانونية، وجاء هذا الحكم بعد أن تقدمت مقدمة برنامج Red Table Talk بطلب للحصول على49,181 دولاراً، قبل أن يقرر القاضي تخفيض القيمة الممنوحة.

ضائقة نفسية

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعها بلال سلام ضد جادا بينكيت سميث، زاعماً أنه عانى من ضائقة نفسية شديدة نتيجة تهديدات مباشرة وتلميحات تلقاها منها ومن بعض المقربين منها.

وأشار سلام، الذي يصف نفسه بأنه صديق مقرب لويل سميث لعدة عقود، إلى أن عائلة سميث استعانت به للمساعدة في إدارة الأزمة وتحسين الصورة العامة للنجم بعد واقعة صفعه الشهيرة للكوميديان كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار في 2022.

صفعة الأوسكار الشهيرة التي وجهها ويل سميث الى الكوميديان كريس روك

ووفقاً لادعاءات سلام، فإنه رفض تقديم هذه المساعدة، ما دفع جادا وفريقها لبدء توجيه تهديدات ضده، خصوصا بعد علمهم بأنه يعكف على كتابة مذكرات شخصية يخطط فيها للكشف عن تفاصيل تجربته وفترة عمله مع العائلة.

نفي الاتهامات

من جانبها، نفت جادا كل هذه الادعاءات، مؤكدة عدم ارتكاب أي سلوك خاطئ أو تسببها في أي أضرار لسلام، ونجحت في إقناع القاضي بإسقاط ورفض جزء من مزاعم المدعي، وبناءً على ذلك طالبت بإلزامه بتحمل تكاليف الدفاع القانوني وأتعاب محاميها وهو ما استجابت له المحكمة جزئياً.