أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة إتاحة التقديم على تأشيرات الزيارة الأمريكية لحاملي تذاكر كأس العالم FIFA، في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر برنامج FIFA PASS.



ويتيح البرنامج للمشجعين الذين اشتروا تذاكر مباشرةً من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، حجز موعد لمقابلة التأشيرة الأمريكية من فئة B1/B2 في مدينة جدة، تمهيداً لحضور مباريات كأس العالم 2026.



ودعت السفارة الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على المعلومات وإرشادات التقديم عبر الرابط: https://www.state.gov/fifa-world-cup-26-visas-pass-faq.