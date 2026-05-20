رفع تشيلسي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن، معززًا حظوظه في مشاركة أوروبية الموسم القادم سواء عبر الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي، إثر فوزه على ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة رقم 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة (17) عن طريق إنزو فيرنانديز، وعزز أفضلية «البلوز» اللاعب أندري في الدقيقة (66)، فيما سجل لتوتنهام ريتشارلسون في الدقيقة (73)، ليتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز 17 بفارق نقطتين عن وست هام الـ18، ولا يزال بحاجة إلى الفوز في الجولة الأخيرة لتجنب الهبوط.