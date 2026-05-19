أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدة قرارات انضباطية تخص منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، عقب الجولة الماضية من المسابقة.



وقررت اللجنة إيقاف لاعب نادي الشباب عبدالعزيز العثمان مباراتين رسميتين، بما في ذلك الإيقاف التلقائي الناتج عن البطاقة الحمراء المباشرة، بعد ثبوت مخالفته المادة (48-1-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، إثر سلوكه المشين تجاه أحد لاعبي الاتحاد خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت 17 مايو الجاري. كما تم تغريمه مبلغ 20 ألف ريال، مع التأكيد على أن القرار غير قابل للاستئناف وفق المادة (144) من اللائحة.



وفي قرار آخر، عاقبت اللجنة لاعب نادي النجمة رودريغيز بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة بسبب اللعب العنيف تجاه لاعب الفتح، خلال المباراة التي جمعت الفريقين 14 مايو ضمن دوري روشن السعودي.



وألزمت اللجنة لاعب النجمة بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، إضافة إلى الإيقاف التلقائي الناتج عن البطاقة الحمراء المباشرة، بعد ثبوت مخالفته المادة (48-1-1) من لائحة الانضباط والأخلاق، مؤكدة أن القرار كذلك غير قابل للاستئناف.