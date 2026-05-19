غادر مدرب الأهلي المصري ييس توروب المستشفى بعد تعافيه من وعكة صحية مفاجئة تعرض لها أمس (الإثنين).

وأكد طبيب الأهلي أحمد جاب الله أن توروب انضم إلى معسكر الفريق في الإسكندرية، ومن المقرر أن يقود التدريب مساء اليوم استعداداً لمواجهة المصري في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

ييس توروب

جولة الحسم في الدوري المصري

وتقام الجولة الأخيرة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز غداً (الأربعاء)، إذ يتنافس الزمالك وبيراميدز والأهلي على اللقب.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، متفوقاً بنقطتين على بيراميدز الوصيف، وثلاث نقاط على الأهلي صاحب المركز الثالث.

سيناريوهات التتويج

ويكفي الزمالك التعادل أمام سيراميكا كليوباترا لحسم لقب الدوري المصري رسمياً، فيما يحتاج بيراميدز إلى الفوز على سموحة مع خسارة الزمالك لخطف اللقب.

أما الأهلي، فيحتاج إلى الفوز على المصري، مع خسارة الزمالك، وتعثر بيراميدز سواء بالتعادل أو الهزيمة.