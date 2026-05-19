أعلن نادي «ضمك» بمحافظة خميس مشيط، صاحب المركز الـ15 في ترتيب أندية دوري روشن بـ29 نقطة، التحدي وبكل ثقة أمام متصدر الدوري (النصر)، وكتب تحت «بوست» للاعب يحمل راية النادي في موقعه الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي «X»عبارة «الخميس.. نحمل رايتنا حتى الأخيـر»، مؤكداً أنه سيكون على الموعد مساء الخميس في ملعب «الأول بارك» عندما يخوض المواجهة المفصلية للمتصدر، إما بحصوله على بطولة الدوري للموسم الرياضي 2025-2026، أو هبوط ضمك إلى دوري«يلو» مع الأخذ بالاعتبار نتيجة مواجهة الرياض والأخدود في المساء ذاته والجولة نفسها.