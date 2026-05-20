زار أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، شيخ عشيرة القعاقعة من قبيلة الرولة، متعب بن مرعي القعقاع، الذي يخضع للعلاج في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا، إثر وعكة صحية.


واطمأن أمير الجوف على صحة القعقاع، سائلاً الله العلي القدير أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.