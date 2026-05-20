زار أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، شيخ عشيرة القعاقعة من قبيلة الرولة، متعب بن مرعي القعقاع، الذي يخضع للعلاج في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا، إثر وعكة صحية.
واطمأن أمير الجوف على صحة القعقاع، سائلاً الله العلي القدير أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.
The Prince of Al-Jouf, Prince Faisal bin Nawaf bin Abdulaziz, visited the Sheikh of the Al-Qaqa'a tribe from the Rwala tribe, Mutab bin Marai Al-Qaqa, who is undergoing treatment at King Abdulaziz Specialist Hospital in the city of Sakaka due to a health issue.
The Prince of Al-Jouf inquired about Al-Qaqa's health, asking Allah the Almighty to grant him a speedy recovery and to bless him with good health and wellness.